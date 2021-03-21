Туреччина відновила авіаудари по районах курдів у Сирії

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Туреччина відновила авіаудари по північних регіонах у Сирії, які контрольовані загонами курдів. Це сталося ввечері 20 березня.

Джерело:

SOHR

Відповідну заяву оприлюднили у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини. Спостерігачі заявили, що Туреччина завдала авіаудару на півночі провінції Ер-Ракка.

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Що ще відомо про авіаудари

  • Бомбили військові позиції Сирійських демократичних сил, до яких входять переважно курдські загони самооборони.
  • Авіаналіт турецького бойового винищувача призвів до гучних вибухів.
  • Найбільше їх відчули у селі Сайда на лінії фронту між Сирійськими демократичними силами та угрупованнями, підтримуваними Туреччиною.
  • Наразі немає інформації про постраждалих або жертв. Також невідомо, які масштаби матеріальних збитків.
Зверніть увагу! Туреччина вперше за останні 17 місяців нанесла авіаудари по цих позиціях, які контролюють курди.

Обстріли з території Сирії

18 березня у міністерстві оборони Туреччини заявили, що їхня провінція Кіліс зазнала обстрілу з території Сирії. Ракети прилетіли з частини країни, де перебувають військові Росії.

Раніше турецьке відомство звинуватило Сирію у завданні ракетного удару по населених пунктах у підконтрольній Анкарі частині провінції Алеппо. За даними ЗМІ, загинуло 4 людини.