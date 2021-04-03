Британський штам лютує: Туреччина встановила новий рекорд за кількістю інфікованих

За добу 1 квітня Туреччина встановила новий рекорд за кількістю заражених коронавірусом: понад 40 тисяч випадків. У МОЗ країни пояснили, що це спричинив британський штам COVID-19.

Окрім того, за добу померли 176 людей.

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Загалом ситуація з коронавірусом у країні дуже складна. Ще 29 березня у країні вперше з осені виявили понад 32 тисячі нових заражених.

Вже 30 та 31 березня у Туреччині виявили понад 37 тисяч та понад 39 тисяч хворих.

У країні готуються розпочати випробування власної вакцини від COVID-19. Незвичності турецькому препарату надає те, що її виготовили у вигляді спрею.

Міністр промисловості країни Мустафа Варанков заявив, що цю вакцину можуть впровадити вже до кінця 2021 року.