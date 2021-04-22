Туреччина вводить цілодобову комендантську годину на 3 дні

Через погіршення ситуації з коронавірусом у Туреччині посилюють протиепідеміологічні заходи. У країні запроваджують цілодобову комендантську годину.
Джерело:CNN Turk
Такі обмеження триватимуть упродовж трьох днів. Комендантська година діятиме від 19:00 22 квітня до 5:00 26 квітня.
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Нові обмеження у Туреччині
За інформацією Міністерства внутрішніх справ країни, жителі Туреччини зможуть покидати свої будівлі лише у крайніх випадках. Вони матимуть змогу:
- від 10:00 до 17:00 відвідувати продуктові магазини і аптеки;
- ходити до лікарів;
- а також – вигулювати собак.
"Через те, що 23 квітня є державним святом Днем національної незалежності та дітей, обмеження виходу на вулицю розпочнеться о 19:00 22 квітня і закінчиться о 05:00 26 квітня", – повідомили в МЗС.
Коронавірус в Туреччині: що відомо
- Станом на четвер, 22 квітня, у Туреччині захворіло на коронавірус 4 446 591 особи.
- З них – померло 36 975 інфікованих, водночас одужало – 3 844 342 хворих.
- Добовий приріст хворих у країні 16 квітня показав максимум з початку пандемії COVID-19.
- А за 18 квітня в Туреччині виявили найбільшу кількість хворих у світі.