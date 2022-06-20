Туреччина забезпечить військовий конвой, – капітан про деблокаду Чорного моря

Туреччина раніше позиціонувала себе гарантом безпеки в Чорному морі, однак зараз цього зробити не можуть, оскільки Росія фактично повністю окупувала акваторію. Однак ця країна може забезпечити військовий конвой.

Про це 24 каналу сказав колишній заступник начальника ВМС України Андрій Риженко. І нагадав, що коли почалась повномасштабна війна, то 28 лютого Туреччина закрила Босфор та Дарданелли для військових кораблів.

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За його словами, для нас це був дуже рятівний крок. Тому, що в Чорному морі було сконцентровано 20 кораблів та суден з Північного та Тихоокеанського флотів, які могли б дуже серйозно підсилити російське угруповання.

Крім того, Туреччина б не дозволила навіть повернутися в Чорне море тим кораблям та підводним човнам, які там базуються,

– додав Риженко.

І наголосив, що Туреччина зараз спілкується з Організацією об'єднаних націй.

"Тож я так гадаю, якщо це буде операція під проводом ООН, то Туреччина дозволить деяким силам скласти угруповання безпеки для забезпечення конвою. Або країна може це зробити сама", – вважає Риженко.

Оскільки для цього є всі спроможності й розвинений військово-морський флот.

Що могла передати Литва для деблокади портів

Стало також відомо, що Литва відправила Україні військове обладнання для розблокування портів. Постачання в процесі. Колишній заступник начальника ВМС України припустив, що саме нам могли передати.

"Це може бути якось пов'язане з водолазним майном, яке може брати участь у розмінуванні", – вважає він

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