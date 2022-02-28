Тепер не тільки Росія: Туреччина закриває Чорноморські протоки для будь-яких військових кораблів

Туреччина вирішила закрити Чорноморські протоки для будь-яких військових кораблів. Раніше заборона стосувалась тільки Росії.

Відповідна інформація з'явилась у понеділок, 28 лютого. Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу попередив усі країни, що відтепер військові кораблі не зможуть курсувати через протоки Босфор та Дарданелли.

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Туреччина попередила всі прибережні та не прибережні країни про недопуск проходу військових кораблів через протоки,

– сказав політик.

Міністр зазначив: із 24 лютого, відколи Росія цинічно напала на Україну, не було запитів на проходження військових кораблів через Чорноморські протоки. Однак, дотримуючись Конвенції Монтре, Туреччина спершу заборонила Росії користуватись Босфором та Дарданелли для перекидання військових суден, після чого ввела обмеження для усіх країн світу.

Відомо, що Мевлют Чавушоглу мав телефонну розмову із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Політики обговорили гуманітарну допомогу Україні та шляхи припинення бойових дій.

Що варто знати про Конвенцію Монтре

Ще у 1936 році Конвенція Монтре відновила суверенітет Туреччини над двома протоками у Чорному морі – Босфор та Дарданелли.

Згідно із документом, країна контролює пересування торговельних судів через протоки як у мирний час, так і у воєнний. Водночас військові кораблі чорноморських держав не мали жодних обмежень у пересуванні. Цим нодноразово користувалссь Росія. А от інші іноземні судна повинні відповідати стандартам за класом, тоннажем та часом перебування у Чорному морі.

Цікаво, що Ердоган у своїх діях не порушив Конвенцію Монтре. У документі прописано, що в разі військових дій, які можуть нести загрозу державі, або у випадку конфлікту з іншою країною Туреччина має право закривати протоки для будь-яких військових кораблів.

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