Туреччина запропонувала Стамбул для проведення засідань ТКГ

Туреччина запропонувала Стамбул для проведення засідань Тристоронньї контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України. У ОБСЄ заявили, що таку заяву зробили після чергового засідання ТКГ.

Це трапилось 26 січня. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен.

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Туреччина запропонувала столицю для перемовин ТКГ

У відповідь на прохання голови ОБСЄ Туреччина попередньо запропонувала Стамбул як потенційне місце проведення зустрічей ТКГ за умови досягнення консенсусу,

– заявив Кіннунен.

Посол пояснив, що поінформував учасників дискусій про цю можливість повернутися до особистих зустрічей. На думку Мікко Кіннунена, ці перемовини "підвищать якість і конфіденційність обговорень по Донбасу".

До речі, раніше зустрічі Тристоронньої контактної групи відбувались в білоруському Мінську. Проте через пандемію всі перемовини тривали в онлайн-форматі.

Згодом же, після виборів в Білорусі та самопроголошення Олександра Лукашенка президентом, переговори не повертались до очного формату.

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Тристороння контактна група провела зустріч 25 січня. Представник окупованого Донецька в українській делегації Сергій Гармаш заявив, що, засідання було спокійним. Гармаш запевнив, що, очевидно, що Москва дала вказівку не загострювати ситуацію.

Перед цим, наприкінці 2021 року, Росія відкидала пропозицію про засідання ТКГ, яке ініціювала українська сторона. Його ініціювали через порушення тиші на Донбасі.

На початку грудня 2021 року очільник МЗС Дмитро Кулеба під час візиту в Лондон заявив, що Україна працює разом із партнерами над тим, щоб повернути Росію за стіл переговорів.

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