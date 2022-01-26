Туреччина запропонувала Стамбул для проведення засідань ТКГ

26 січня 2022 , 21:17
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Джерело:

ОБСЄ

Туреччина запропонувала Стамбул для проведення засідань Тристоронньї контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України. У ОБСЄ заявили, що таку заяву зробили після чергового засідання ТКГ.

Це трапилось 26 січня. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен.

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Туреччина запропонувала столицю для перемовин ТКГ

У відповідь на прохання голови ОБСЄ Туреччина попередньо запропонувала Стамбул як потенційне місце проведення зустрічей ТКГ за умови досягнення консенсусу,
– заявив Кіннунен.  

Посол пояснив, що поінформував учасників дискусій про цю можливість повернутися до особистих зустрічей. На думку Мікко Кіннунена, ці перемовини "підвищать якість і конфіденційність обговорень по Донбасу".

До речі, раніше зустрічі Тристоронньої контактної групи відбувались в білоруському Мінську. Проте через пандемію всі перемовини тривали в онлайн-форматі.

Згодом же, після виборів в Білорусі та самопроголошення Олександра Лукашенка президентом, переговори не повертались до очного формату. 

Останні новини щодо перемовин ТКГ

  • Тристороння контактна група провела зустріч 25 січня. Представник окупованого Донецька в українській делегації Сергій Гармаш заявив, що, засідання було спокійним. Гармаш запевнив, що, очевидно, що Москва дала вказівку не загострювати ситуацію. 
  • Перед цим, наприкінці 2021 року, Росія відкидала пропозицію про засідання ТКГ, яке ініціювала українська сторона. Його ініціювали через порушення тиші на Донбасі.
  • На початку грудня 2021 року очільник МЗС Дмитро Кулеба під час візиту в Лондон заявив, що Україна працює разом із партнерами над тим, щоб повернути Росію за стіл переговорів.

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Автор: Діана Квасневська