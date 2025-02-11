Росія вже не "товариш": які вигоди бачить Туреччина в переговорному процесі України

Нещодавно Туреччина значно зменшила свою залежність від Росії, особливо в питаннях енергоресурсів, атомній енергетиці та туризмі. Зокрема, Анкара зацікавлена у зниженні впливу країни-агресорки в Чорному морі.

Тому Туреччина прагне стати однією з ключових країн у переговорах. Як зазначив політолог і виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко 24 Каналу, Анкара може запропонувати участь свого військового контингенту в миротворчих місіях після завершення активної фази конфлікту.

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Як Туреччина зменшила залежність від Росії

Як зазначив політолог, Туреччина є однією з країн, яка значно посилилася після останніх подій у Сирії та здобула важливу роль у регіоні. Вона фактично стала транзитером економічних інтересів Китаю до Європейського Союзу, і її позиція на міжнародній арені стала значно міцнішою.

Протягом останніх кількох років Туреччина значно зменшила свою залежність від Росії, особливо в питаннях енергоресурсів та атомної енергетики, оскільки саме Росатом побудував перший атомний енергоблок на турецькій АЕС.

Тобто шантажувати Туреччину енергетичними питаннями вже точно не виходить,

– сказав Буряченко.

Також економіка Туреччини була тісно пов'язана з російськими туристами, які часто відпочивали на турецьких курортах. Однак з початком великої війни Росії проти України ситуація змінилася. Країна переорієнтувала свої туристичні можливості, зробивши пріоритетом європейських туристів.

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Що стосується енергетики, то газовий потік через Туреччину став для Росії майже єдиним джерелом доходів від експорту до Європейського Союзу. Така ситуація робить Туреччину менш вразливою до енергетичного шантажу з боку Кремля.

Крім того, після попередніх розбіжностей з США через закупівлю систем ППО С-400 у Росії, Туреччина отримала можливість купувати найсучасніші оборонні технології, зокрема літаки, завдяки своїй ролі в НАТО.

Що Туреччині може бути вигідно у переговорах

Буряченко пояснив, що для Туреччини важливим аспектом є зменшення впливу Росії в Чорноморському регіоні. Вона прагне зміцнити свої стратегічні відносини із США та Європою, бувши кандидатом на вступ до Європейського Союзу. Турецька політика тепер більше орієнтована на зменшення російського впливу, і Туреччина готова зайняти активнішу роль у післявоєнному процесі.

Туреччина логічно зробила вибір не в сторону Росії,

– підкреслив Олексій Буряченко.

Одним із варіантів, які Туреччина може запропонувати в переговорному процесі, є участь її військового контингенту в миротворчих місіях по лінії розмежування після завершення гарячої фази конфлікту.

Туреччина могла б також взяти на себе контроль над Чорноморською акваторією разом із Великою Британією. Вона не відмовляється від можливості деокупації Криму, оскільки це є для неї важливим безпековим питанням.

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Таким чином Туреччина прагне стати однією з ключових держав у переговорах між США, Європою та Україною, при цьому виступаючи не лише як країна НАТО, але і як представник інтересів Глобального Півдня.