Тисячі загиблих і зруйновані міста: найсильніші землетруси, що траплялися в Туреччині
2023 рік дає зрозуміти, що він буде непростим. 6 лютого Туреччину сколихнули потужні землетруси, у результаті яких загинули тисячі людей.
Однак, що найгірше, це стихійне лихо було не найпотужнішим в країні. 24 Канал зібрав інформацію про найсильніші землетруси, які трапилися в Туреччині за останні роки.
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Найпотужніший землетрус в Туреччині
Як повідомляють сейсмологи, Туреччина – осередок сейсмічної активності, вона розташована на Анатолійській плиті, яка межує з двома великими розломами на північному сході від Євразії.
Смертоносний землетрус 6 лютого, який відчувався також в Сирії, Лівані та Ізраїлі, був таким же потужним, як і землетрус 1939 року в Ерзінджані. До слова, цей останній вважають найпотужнішим за всю історію Туреччини.
Цей землетрус було зафіксовано як землетрус із найбільшою кількістю людських жертв. Тоді внаслідок трагедії загинули близько 30 тисяч людей.
Жовтень 2020 року
На грецькому острові Самос в Егейському морі, який розташований поблизу узбережжя Туреччини, стався смертоносний землетрус. Його магнітуда складала 7.
Тоді загинули близько 24 людей, ще більше жертв було у самій Греції.
Наслідки землетрусу на острові Самос / Фото VOA
Січень 2020 року
Землетрус магнітудою 6,7 стався на сході Туреччини. У результаті підземних поштовхів щонайменше 22 людини загинули, ще сотні – отримали поранення. Крім того, землетрус спричинив також підземні поштовхи в Сирії, Грузії та Вірменії.
Жовтень 2011 року
У східній Туреччині стався потужний землетрус магнітудою 7,2. Тоді загинули близько 138 людей, ще 350 – отримали поранення.
Епіцентр землетрусу був у провінції Ван, неподалік від кордону з Іраном. Відтак, поштовхи сильно відчувався в прилеглих селах Ірану та деяких частинах північного Іраку.
Березень 2010 року
Цей потужний землетрус магнітудою 6,0 знову ж таки стався на сході Туреччини, тоді загинула 51 людина. Крім того, землетрус майже повністю зруйнував одне село та сильно пошкодив ще 4 населені пункти.
Згодом у тому ж районі стався другий землетрус магнітудою 5,6. Ба більше, там також зафіксували десятки афтершоків.
Серпень 1999 року
Один з найпотужніших землетрусів стався в місті Ізміт на заході Туреччини. Його магнітуда досягла позначки 7,4. Стихійне лихо забрало життя понад 17 тисяч людей.
Наслідки землетрусу в Ізміті / Фото VOA
Землетрус у Туреччині 6 лютого: найважливіше
- Вранці 6 лютого жителі південного сходу Туреччини прокинулися від потужного землетрусу. Поштовхи відчули навіть у Сирії. Будівлі обвалювалися за лічені секунди.
- Станом на 16:21 загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії зросла щонайменше до 2 339 осіб.
- За даними агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, у 10 провінціях Туреччини загинули щонайменше 1 498 людей, ще 7 600 зазнали поранень.
- У Сирії, за даними міністерства охорони здоров'я, кількість загиблих у контрольованих урядом районах зросла до більш ніж 461 особи, 1 326 людей зазнали поранень.
- Натомість на північному заходу Сирії, непідконтрольній частині сирійському уряду, управління ООН з координації гуманітарної допомоги повідомило ще про 380 загиблих та щонайменше 811 поранених.
- Усе, що відомо про трагедію у Туреччині, читайте у матеріалі 24 Каналу.