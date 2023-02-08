Після землетрусу у турецькому Іскендеруні піднявся рівень моря: людей евакуюють

Після руйнівних землетрусів у Туреччині сталась нова біда. В Іскендеруні піднявся рівень моря. Затоплює дороги та будівлі.

Так, в Іскендерунському районі піднявся рівень моря, а дороги, площі та робочі місця на прибережній дорозі були затоплені.

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Людей евакуювали

Будівлі та підприємства на бульварі евакуювали через піднесення морської води. Очевидці наголошують, що з одного боку – пожежа, що розгоряється в порту, та завали внаслідок землетрусу, з іншого – підйом рівня моря. Зазначають, що картина – жахлива.

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