Після землетрусу у турецькому Іскендеруні піднявся рівень моря: людей евакуюють
8 лютого 2023, 15:05Читать новость на русском
Після руйнівних землетрусів у Туреччині сталась нова біда. В Іскендеруні піднявся рівень моря. Затоплює дороги та будівлі.
Так, в Іскендерунському районі піднявся рівень моря, а дороги, площі та робочі місця на прибережній дорозі були затоплені.
Важливо Потужні землетруси у Туреччині та Сирії: кількість жертв зросла до понад 9 600 осіб
Людей евакуювали
Будівлі та підприємства на бульварі евакуювали через піднесення морської води. Очевидці наголошують, що з одного боку – пожежа, що розгоряється в порту, та завали внаслідок землетрусу, з іншого – підйом рівня моря. Зазначають, що картина – жахлива.
Землетруси в Туреччині: що відомо
- У Туреччині та Сирії 6 лютого стались масштабні землетруси. Поштовхи були один за одним.
- Постраждали низка великих турецьких міст. Мовиться про Газіантеп, Кахраманмараш, Хатай, Османіє, Адияман, Малатья, Шанлиурфа, Адана, Діярбакир, Кіліс.
- Магнідути оцінювали у понад 7 балів. Стихія була настільки масштабною, що валились цілі будинки.
- Загальна кількість жертв у Туреччині та Сирії зросла до 9 638 осіб.
- Повідомляли, що загинули двоє українців, однак інформації не підтвердилась. Людей дістали з-під завалів. Це були мама з донькою. Крім того, 4 українців постраждали, але вони зазнали незначних ушкоджень.