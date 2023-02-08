Після землетрусу у турецькому Іскендеруні піднявся рівень моря: людей евакуюють

8 лютого 2023, 15:05
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Після руйнівних землетрусів у Туреччині сталась нова біда. В Іскендеруні піднявся рівень моря. Затоплює дороги та будівлі.

Так, в Іскендерунському районі піднявся рівень моря, а дороги, площі та робочі місця на прибережній дорозі були затоплені.

Важливо Потужні землетруси у Туреччині та Сирії: кількість жертв зросла до понад 9 600 осіб

Людей евакуювали

Будівлі та підприємства на бульварі евакуювали через піднесення морської води. Очевидці наголошують, що з одного боку – пожежа, що розгоряється в порту, та завали внаслідок землетрусу, з іншого – підйом рівня моря. Зазначають, що картина – жахлива.

Землетруси в Туреччині: що відомо

  • У Туреччині та Сирії 6 лютого стались масштабні землетруси. Поштовхи були один за одним. 
  • Постраждали низка великих турецьких міст. Мовиться про Газіантеп, Кахраманмараш, Хатай, Османіє, Адияман, Малатья, Шанлиурфа, Адана, Діярбакир, Кіліс.
  • Магнідути оцінювали у понад 7 балів. Стихія була настільки масштабною, що валились цілі будинки. 
  • Загальна кількість жертв у Туреччині та Сирії зросла до 9 638 осіб.
  • Повідомляли, що загинули двоє українців, однак інформації не підтвердилась. Людей дістали з-під завалів. Це були мама з донькою. Крім того, 4 українців постраждали, але вони зазнали незначних ушкоджень.

Автор: Ольга Музика