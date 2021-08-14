У Туреччині автобус потрапив у ДТП: десятки студентів травмовані

У центральній Туреччині сталася ДТП за участі рейсового автобуса. Внаслідок перекидання транспорту постраждали 29 людей.

Стан 7 постраждалих є тяжким. Повідомляється, що більшість травмованих – студенти курсу з вивчення Корану.

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Постраждали 27 студентів

Автобус рухався слизькою і мокрою трасою після дощу. У результаті водій не впорався з керуванням, автівка з'їхала в кювет і перекинулася.

На місце аварії направили багато карет швидкої допомоги, бригад поліції й пожежників. Усіх постраждалих відвезли у місцеві лікарні.



Автобус з'їхав у кювет і перекинувся / Фото з CNN Turk

29 постраждалих відвезли до місцевої лікарні в Пинарбаші. Декого з поранених, чий стан був важким, після надання першої медичної допомоги переправили санітарним вертольотом до центральної лікарні. 27 з травмованих – студенти, вони їхали до Стамбула зі Кахраманмараша, щоб побачити визначні пам'ятки.



7 пасажирів автобуса отримали тяжкі травми / Фото з CNN Turk

ДТП у Туреччині з автобусом

Схожа аварія трапилася на трасі Анакара-Ушак у Туреччині 10 серпня. Тоді теж перекинувся пасажирський автобус.

Автобус виконував рейс з Агри в Ізмір.

На одній з ділянок дороги в провінції Ушак водій не впорався з керуванням.

Загалом постраждали кермувальник і 32 пасажири.