У Туреччині перекинувся пасажирський автобус: десятки загиблих і поранених – фото

8 серпня 2021 , 11:12
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Джерело:

Anadolu

У турецькій провінції Баликесір пасажирський автобус з'їхав з дороги та перекинувся. Унаслідок ДТП на місці події загинули 11 людей, ще троє – померли у лікарні.

Моторошний інцидент стався близько 04:40 ранку в неділю, 8 серпня. Транспорт потрапив у дорожньо-транспорту пригоду, рухаючись напрямком Баликесір – Мармара.

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Перекинувся пасажирський автобус

Автобус із пасажирами з'їхав з дороги та перекинувся.

  • Унаслідок ДТП 11 людей загинули на місці, а ще троє – померли у лікарні.
  • Ще 18 осіб отримали травми різного ступеня важкості, їх госпіталізували.

Нараз правоохоронці розслідують усі деталі інциденту.

У Туреччині перекинувся пасажирський автобус / Фото Anadolu

Автор: Олег Васьків