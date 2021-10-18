У Туреччині помер творець ударних безпілотників Bayraktar
18 жовтня 2021 , 18:14Читать новость на русском
Джерело:Anadolu Ajansı
У Туреччині пішов з життя Оздемір Байрактар – творець безпілотників Bayraktar. Йому було 72 роки.
Поховають Байрактара у вівторок, 19 жовтня, у Стамбулі. Син творця безпілотників – Халук Байрактар – заявив, що його батько ніколи не зраджував своїх цінностей.
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Він ніколи не здавався перед несправедливістю, допомагав, наскільки міг. Спочивай з миром,
– заявив Байрактар-молодший.
Життя Байрактара: головне
- Оздемір Байрактар народився у 1949 році у Туреччині.
- Навчався у Стамбульському технічному університеті.
- Компанію Baykar Makina він заснував у 1984 році. Метою розробника було зробити свій внесок в авторизацію автомобільної промисловості Туреччині.
Україна виготовлятиме безпілотники Bayraktar
- Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що на території України побудують завод Bayraktar.
- Це було однією з тем розмови Президента України Володимира Зеленського та турецького лідера Реджепа Ердогана восени 2021 року.
- Станом на 2021 рік Україна має на озброєнні безпілотники Bayraktar TB-2.
- Про перші закупівлі країни домовилися у 2018 році.