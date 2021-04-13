У Туреччині новий рекорд хворих на COVID-19: влада посилює карантин

Минулої доби кількість нових хворих коронавірусом у Туреччині перевищила 50 тисяч. Тому влада продовжує комендантську годину і обмежує пересування між містами.
Джерело:"Анадолу"
Триватиме частковий локдаун перші два тижні Рамадану, а він почався 12 квітня. Відтак, обмеження, якщо ситуація покращиться, знімуть 26 квітня.
Між іншим Росія до літа зупиняє польоти в Туреччину: причини такого кроку
Туреччина посилює карантин: які обмеження
- Комендантська година у будні починатиметься о 7 годині вечора і триватиме до 5 години ранку. Раніше вона починалася о 9 вечора.
- У цей час буде заборонене і пересування між містами, окрім випадків нагальної необхідності.
- Кафе і ресторани зможуть працювати тільки на виніс.
- Зали для офіційних церемоній, спортзали тощо будуть закриті до завершення Рамадану.
Ситуація з коронавірусом у Туреччині
- У Туреччині різко зросла кількість нових випадків зараження COVID-19. Наразі країна посідає 7 місце у світі за кількістю випадків.
- За минулу добу виявлено понад 54 тисячі нових випадків інфікування, 243 людини загинули.
- У країні активно вакцинують населення. Станом на 13 квітня повністю щеплені проти коронавірусу понад 7 мільйонів осіб.