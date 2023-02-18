У Туреччині знову зафіксували землетрус: де саме

У Туреччині від початку лютого неспокійно – сейсмологи фіксують коливання земної поверхні, внаслідок чого навіть руйнуються цілі райони житлових будинків. Черговий землетрус стався в Центральній Туреччині.

Туреччина досі оговтується від потужних землетрусів, що сталися у перші дні лютого 2023 року – рятувальники досі дістають людей з-під завалів. Водночас ввечері 18 лютого (о 22:31 за місцевим часом) чергові коливання земної поверхні зафіксували в провінції Кахраманмараш.

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Якою була магнітуда землетрусу

Зауважимо, що від центру провінції до місця землетрусу близько 54 кілометрів. Окрім того, магнітуда коливань становить 5,2.



Землетрус в Туреччині 18 лютого / Карта EMSC

Наслідки землетрусу в Туреччині: останні новини

Під завалами одного зі житлових будинків в Туреччині знайшли сім'ю зі Запоріжжя. Йдеться про 46-річну Юлію з її двома синами – Захаром та Матвієм. Відомо, що її чоловік служить у лавах Збройних Сил, а сама жінка з дітьми після початку широкомасштабної війни виїхала за кордон.

Окрім того, у мережі з'явились моторошні фото кладовищ, на яких ховають людей, що загинули внаслідок цієї катастрофи. Власне, гробарі змушені працювати цілодобово. І для тих, хто не в змозі заплатити за роботу, – виконують її безплатно.

Водночас турецькі актори допомогли зібрати 6 мільярдів доларів для постраждалих від землетрусу. Зокрема, йдеться про компанію під назвою Türkiye One Heart.



Що робити у разі землетрусу / Картинка 24 Каналу