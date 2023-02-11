Як вивільнення енергії 500 атомних бомб, – сейсмолог про силу землетрусу в Туреччині

Туреччину сколихнула хвиля підземних поштовхів, внаслідок чого чимало будинків було зруйновано та декілька десятків тисяч людей загинуло. Водночас турецький експерт констатував, що землетрус магнітудою 7,7, який стався на території країни, можна порівняти з вивільненням енергії 500 атомних бомб.

Станом на 11 лютого рятувальна операція після землетрусу в Туреччині триває та кількість жертв щогодини лише зростає. Окрім того, генеральний менеджер із землетрусів і зниження ризиків AFAD Орхан Татар під час пресконференції пояснив, скільки тривали підземні поштовхи та чому еквівалентна їхня сила.

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Як за дві хвилини сталася світова катастрофа

Орхан Татар констатував, що було два найбільші землетруси на території Туреччини магнітудою 7,7. Перший трапився о 04:17 і тривав 65 секунд, а через певний час – інший, що тривав близько 45 секунд. Сумарно регіон трусило майже 2 хвилини, однак за цей час сталася жахлива трагедія в історії людства.

Ця енергія, що виділяється під час землетрусу магнітудою 7,7, еквівалентна енергії 500 атомних бомб,

– констатував експерт.

Окрім того, він згадав, що після цих двох найбільших землетрусів відбулося понад 2 тисячі афтершоків, магнітудою дещо меншою. Однак вони також призвели до фатальних наслідків, забравши життя тисяч людей і зруйнувавши велику кількість будинків.

Що таке афтершоки Це підземні поштовхи, які можуть траплятися після землетрусу. Кількість афтершоків залежить від сили землетрусу й може досягати декількох тисяч разів, як трапилося в цьому випадку. Важливо, що магнітуда афтершоків в середньому на 1,2 менша від магнітуди землетрусу.

Джерело: Вікіпедія

Землетруси в Туреччині: останні новини

Турецькі ЗМІ днями повідомили, що внаслідок підземних поштовхів у селі Тепехан, що у провінції Хатай, утворилась тріщина глибиною 30 метрів і завширшки близько 200 метрів.

Окрім того, сейсмологи прогнозують, що у недалекому майбутньому землетрус 8,5 за шкалою Ріхтера може трапитись на території Греції. Про це заявили місцеві професори Константинос Синолакіс і Костас Папазакос. Вони також закликали сприймати їхні слова не як передбачення, а – попередження, оскільки нічого не можна спрогнозувати на зі 100-відсотковою точністю.

До цієї теми наостанок згадаємо щось приємне. Власне, в провінції Хатай витягнули з-під руїн будинку живу 10-денну дитину. Вона пробула під завалами разом зі своєю мамою понад 90 годин.



Що робити у разі землетрусу / Картинка 24 Каналу