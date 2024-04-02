Святкував перемогу на виборах: у Туреччині загинув опозиційний політик, коли обвалився балкон
Джерело:Genccivril Gazetesi
Заступник глави відділення опозиційної партії Туреччини Мехмет Палаз був присутнім на святкуванні перемоги на виборах Кадіка Татика. Тоді надто багато людей зібралися на балконі, через що він обвалився.
На цьому балконі був і Мехмет Палаз. На жаль, медикам не вдалося його врятувати. Він помер у лікарні.
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Що відомо про інцидент
Сталося це напередодні. У районі Тавас міста Денізлі після того, як кандидат на посаду мера від Республіканської народної партії Кадір Татик переміг на виборах за неофіційними результатами, перед будівлею на вулиці Єні Махалле Караогланоглу зібралися багато членів партії. Всі вони хотіли відсвяткувати перемогу на виборах.
Також чимало людей піднялися до партійної будівлі. Один з балконів не витримав тиску та ваги. Тож, він обвалився разом з людьми, які перебували у цей момент на ньому.
Балкон з Мехметом Палазом упав: дивіться відео
Внаслідок обвалу балкона постраждали 8 людей. У трьох із них були серйозні травми. Серед поранених був 60-річний заступник глави районної ради Мехмет Палаз. У нього були поранення голови. Політика відправили до університетської лікарні Памуккале. Втім, на жаль, він помер зранку 1 квітня.
Політика поховали
- Відомо, що рідні загиблого Мехмета Палаза забрали його тіло з моргу судово-медичної експертизи та привезли до Тавасу. Церемонію прощання провели у центральній мечеті Местанага міста Тавас після післяобідньої молитви.
- Під час церемонії присутніми були заступник мера Денізлі Шереф Арпачі, Бюлент Нурі Чавушоглу, який за неофіційними результатами був обраний мером Денізлі, Алі Риза Ертемур, який був обраний мером Памуккале, Кадір Татик, який був обраний мером Таваса, голова провінції Денізлі Алі Осман Хорзум, члени партії та родичі політика.
- Тіло загиблого Мехмета Палаза, вкрите турецькими прапорами та прапорами Республіканської народної партії, після заупокійної молитви відправили в останню путь на кладовищі Тавас в Орта Махалле.
- Голова правління Республіканської народної партії Озгюр Озель та мер Меркезефенді Шеніз Доган також надіслали вінки на похорон Палаза та висловили свої співчуття родині.