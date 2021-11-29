У Туреччині ураганний вітер повалив годинникову вежу: моторошне відео

29 листопада 2021 , 18:20
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Джерело:

NTV

Туреччину накрила сильна негода. Через ураганний вітер у Стамбулі трапився моторошний інцидент. Стихія зрушила там годинникову вежу.

Це сталося 29 листопада у стамбульському районі Чаталджа. Перевернута годинникова вежа миттєво розлетілася на шматки. 

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Дивом ніхто не постраждав

Очевидці поширюють кадри падіння у соцмережах. На щастя, постраждалих внаслідок цього страшного випадку немає, адже на момент інциденту поруч нелюдно. Саме це й дозволило запобігти можливу лиху. 

Годинникова вежа впала у Стамбулі: дивіться відео

Ураган вирує в Туреччині: що відомо

  • Майже по всій Туреччині 29 листопада пронісся ураганний вітер. Стихія розгулялась, зокрема, у Стамбулі. Буревій зносив дахи, валив дерева та світлофори прямісінько на автомобілі.
  • На узбережжі міста утворилися величезні хвилі. За інформацією місцевих метеорологів, у районі Бейлікдюзю швидкість вітру досягла 129 кілометрів на годину. 
  • У районі Есеньюрт, що у Стамбулі, ураган повалив один із дахів. Цей моторошний інцидент забрав життя 2 людей. Загалом жертвами стихії стали 4 людей, ще 9 – зазнали травм.
Автор: Ірина Буртик