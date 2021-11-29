У Туреччині ураганний вітер повалив годинникову вежу: моторошне відео
29 листопада 2021 , 18:20Читать новость на русском
Джерело:NTV
Туреччину накрила сильна негода. Через ураганний вітер у Стамбулі трапився моторошний інцидент. Стихія зрушила там годинникову вежу.
Це сталося 29 листопада у стамбульському районі Чаталджа. Перевернута годинникова вежа миттєво розлетілася на шматки.
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Дивом ніхто не постраждав
Очевидці поширюють кадри падіння у соцмережах. На щастя, постраждалих внаслідок цього страшного випадку немає, адже на момент інциденту поруч нелюдно. Саме це й дозволило запобігти можливу лиху.
Годинникова вежа впала у Стамбулі: дивіться відео
Ураган вирує в Туреччині: що відомо
- Майже по всій Туреччині 29 листопада пронісся ураганний вітер. Стихія розгулялась, зокрема, у Стамбулі. Буревій зносив дахи, валив дерева та світлофори прямісінько на автомобілі.
- На узбережжі міста утворилися величезні хвилі. За інформацією місцевих метеорологів, у районі Бейлікдюзю швидкість вітру досягла 129 кілометрів на годину.
- У районі Есеньюрт, що у Стамбулі, ураган повалив один із дахів. Цей моторошний інцидент забрав життя 2 людей. Загалом жертвами стихії стали 4 людей, ще 9 – зазнали травм.