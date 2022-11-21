Сирійські терористи випустили 5 ракет по Туреччині: прилетіло в школу, є жертви

З'явилась інформація, що сирійські терористи випустили по місту турецькому Газіантеп 5 ракет. Ймовірно, внаслідок цього загинули три людини.

Відносини між Туреччиною та Сирією стають все більш напруженими. Нещодавно Анкара оголосила про початок воєнної операції та атакувала низку військових баз курдів. Сирійські терористи з відповіддю не забарились – 21 листопада вони атакували місто Газіантеп поблизу кордону.

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Внаслідок атаки є жертви та постраждалі

Засоби масової інформації зазначають, що теракт здійснили члени організації YPG/PKK. Вони випустили 5 ракет з півночі Сирії по району Каркамиш, що прикордонному місті Газіантеп. Міністр внутрішніх справ Туреччини прокоментував ситуацію.

Три людини, зокрема дитина, вчитель та громадянин, загинули під час атаки,

– сказав Сулейман Сойлу.

Окрім того, відомо, що 10 людей отримали поранення внаслідок теракту. Сирійські ракети влучили в середню школу та два будинки в районному центрі. Також приліт стався у вантажівку біля прикордонного пропуску.

Що таке YPG/PKK Це загони народної самооборони, які сформувала Вища рада курдів. На території Туреччини організація вважається терористичною, оскільки не дає спокійно жити місцевим. Самі ж курди – це фактично нація без держави. Вони заявляють, що борються за власні права.

Джерело: Вікіпедія

Що цьому передувало

За словами Сойлу, на місце події виїхала велика кількість бригад рятувальників. Вантажівку, яка загорілася внаслідок атаки, уже загасили місцеві вогнеборці.

У Міноборони Туреччини у неділю, 20 листопада констатували, що вдарили по базах курдів у Сирії та в Іраку. Анкара заявляє, що "це відповідь на теракти", які відбулися на території держави минулого тижня.

Нагадаємо, 16 листопада у Стамбулі стався потужний вибух, внаслідок чого десятки людей постраждали. На місце події прибуло чимало рятувальників, поліцейських та медиків. Офіційна влада довгий час не коментувала інцидент.

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