У Туреччині затримали соратника екслідера "Ісламської держави"

У Туреччині затримали бойовика "Ісламської держави". Він був одним з найближчих помічників екслідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді.

Чоловік виявився громадянином Афганістану, якого ідентифікували як "Басім". Його затримали в районі Атасехір у Стамбулі.

До теми Першотравневі марші у Туреччині закінчилися масовими затриманнями

Як вдалося затримати "Басіма"

Він переховувався у місті з фальшивими документами. Водночас за переміщеннями чоловіка правоохоронці стежили за допомогою камер спостереження.

Зрештою 28 квітня його затримали на виході з дому. Спецоперацію проводили Управління антитерористичного відділення поліції Стамбула та Нацрозвідка.

Після допиту чоловіка доправили до суду з клопотанням про арешт.

У чому підозрюють затриманого

За інформацією слідчих, чоловік був одним з найближчих соратників вбитого у 2019 році лідера ІДІЛ аль-Багдаді. Він допомагав сховати його у сирійській провінції Ідліб зокрема.

Лідер ІД аль-Багдаді наклав на себе руки в жовтні 2019 року. Він підірвав жилет смертника під час рейду під керівництвом США на його притулок у Сирії.

Окрім того, "Басіма" підозрюють в організації військових навчань для ІДІЛу, а також – у причетності до ухвалення рішень щодо терактів у Сирії та Іраку.