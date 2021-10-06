В Туреччині збудують посольство України за 125 мільйонів гривень

Кабмін ухвалив будівництво комплексу посольства України в Туреччині. На це у 2021 – 2022 роках витратять майже 125 мільйонів 800 тисяч гривень.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 6 жовтня. Пропозиція надійшла від Міністерства закордонних справ України.

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Проєкт передбачає будівлю у 3 поверхи

Будівництво комплексу триватиме у 2021 – 2022 роках. Проєктна документація передбачає спорудження триповерхової будівлі – яка відповідатиме вимогам дипустанови.

Також побудують комплекс з адміністративних та житлових приміщень загальною площею понад 267 метрів квадратних.

Зеленський кілька разів проводив перемовини з Ердоганом

Зазначимо, що влітку-восени 2021 року президент Зеленський кілька разів проводив перемовини зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Так глави держав спілкувались напередодні Дня Незалежності України. Зокрема мовилось про Кримську платформу та незаконне затримання кримських татар.

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Також президенти зустрічались у рамках Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Розмова знову торкалась окупованого Криму, а також звільнення затриманих російською стороною активістів.