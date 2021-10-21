Турецька розвідка викрила цілу мережу агентів ізраїльського "Моссаду"
Джерело:Daily Sabah
Національне розвідувальне управління викрило на території Туреччини мережу, яку організував ізраїльський "Моссад". Агенти збирали інформацію про турків та іноземних студентів.
Турецькі розвідники проводили таємну операцію протягом року. Затримання відбувалось 7 жовтня у 4 провінціях.
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Мережа складалась з 5 осередків
У руки турецьких правоохоронців потрапили 15 осіб, мережа складалась з 5 окремих осередків по 3 людини. Найбільше їх цікавила інформація про студентів-палестинців і способи, якими вони потрапляли в університети та яку підтримку їм надавали. У полі зору були майбутні працівники сфери оборони.
Агенти контактували з представниками "Моссаду"
Агенти, яких затримали, особисто контактували з представниками "Моссаду". Зустрічі відбувались за кордоном: у Цюриху, Загребі та Найробі. Звісно, шпигуни працювали не задарма, а отримували за це винагороду.
Агенти також використовували спеціальну програму для шифрування, аби передавати інформацію.
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Що відомо про "Моссад":
- "Моссад" – це політична розвідка Ізраїлю.
- Головний офіс розташований у Тель-Авіві, поблизу цього міста дислокуються і основні оперативні підрозділи.
- Головним завданням спецслужби є збір та аналіз інформації та проведення спецоперацій за кордоном.
- "Моссад" фактично офіційно цивільна структура, у ній нема військових звань, проте більшість співробітників пройшли службу в армії.