Турецька розвідка викрила цілу мережу агентів ізраїльського "Моссаду"

Національне розвідувальне управління викрило на території Туреччини мережу, яку організував ізраїльський "Моссад". Агенти збирали інформацію про турків та іноземних студентів.

Турецькі розвідники проводили таємну операцію протягом року. Затримання відбувалось 7 жовтня у 4 провінціях.

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Мережа складалась з 5 осередків

У руки турецьких правоохоронців потрапили 15 осіб, мережа складалась з 5 окремих осередків по 3 людини. Найбільше їх цікавила інформація про студентів-палестинців і способи, якими вони потрапляли в університети та яку підтримку їм надавали. У полі зору були майбутні працівники сфери оборони.

Агенти контактували з представниками "Моссаду"

Агенти, яких затримали, особисто контактували з представниками "Моссаду". Зустрічі відбувались за кордоном: у Цюриху, Загребі та Найробі. Звісно, шпигуни працювали не задарма, а отримували за це винагороду.

Агенти також використовували спеціальну програму для шифрування, аби передавати інформацію.

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