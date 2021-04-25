Турецьке МЗС викликало посла США після заяви Байдена

Посла США Девіда Саттерфілда викликали в Міністерство закордонних справ Туреччини. Це сталося після заяви амерканського президента Джо Байден щодо геноциду вірмен.
Джерело:Hurriyet
З американським послом поспілкувався заступник міністра закордонних справ, посол Седант Онал. Про це повідомляє Hurriyet з посиланням на МЗС.
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Онал, зокрема, наголосив Саттерфілду, що Туреччина вважають заяву Байдена неприйнятною й такою, що не має жодної історичної та правової основи.
Саме тому МЗС країни її рішуче засуджує. "Ця заява глибоко зачепила турецький народ й завдала рану, яку важко залікувати", – наголосили у відомстві.
США тимчасово закривають посольство і генконсульства
Після визнання Байденом геноциду вірмен в Османській імперії посольство та консульства США у Туреччині тимчасово зупинять свою діяльність. Мовиться, зокрема, про:
- посольство США в Анкарі;
- генконсульство США в Стамбулі;
- консульство США в Адані;
- консульське агентство в Ізмірі.
У посольстві порадили громадянам США звертатися до найближчого консультативного відділу, якщо їм терміново знадобляться послуги відомства.
Крім цього, там порадили уникати територій навколо урядових будівель США та бути обережними у місцях збору американців та інших іноземців.
Геноцид вірмен у 1915 році: що варто знати
- 24 квітня 1915 року вважають Днем геноциду вірменського населення. Тоді младотурецькі правителі наказали зібрати вірменську інтелігенцію у Стамбулі та депортувати. Багато людей загинули.
- До 1918 року загалом загинули понад 1,5 мільйона вірмен, інші втекли або були виселені османами в Месопотамію, Ліван, Сирію через пустелі. Більшість загинула там від голоду та хвороб.
- Факт геноциду визнали понад 20 країн світу, а також Європарламент. Натоммість Туреччина вважає некоректним використання терміну "геноцид".
- Там кажуть, що мовиться про "братовбивчу війну, а обидві сторони зазнавали втрат". Окрім цього, Анкара визнає тільки 300 тисяч жертв зі сторони вірмен.