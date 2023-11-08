Турецькі ЗМІ поширюють "цитату" Зеленського про війну в Ізраїлі: у посольстві спростували фейк
Джерело:Посольство України в Туреччині
У інформаційному просторі Туреччини поширювали нібито цитату Володимира Зеленського щодо боротьби з тероризмом шляхом воєнних злочинів. Насправді президент України сказав зовсім інше.
У мережі поширюють фейкові "заяви" президента Володимира Зеленського в інтерв'ю турецьким ЗМІ про війну в Ізраїлі. Посольство України в Анкарі їх спростувало.
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Поширюють "цитату" президента
В інфопросторі Туреччини з'явився вкид, що нібито "відповідаючи на запитання, чи вчиняв Ізраїль воєнні злочини в Газі", Зеленський сказав, що "у війні з тероризмом немає законів і правил". Цю цитату поширювали декілька ресурсів-мільйонників, розтиражували ЗМІ й користувачі соцмереж, однак першоджерела не вказували ніде.
Посольство України в Туреччині категорично відкинуло це повідомлення. Там заявили, що у своєму інтерв'ю Зеленський казав про тих, хто розпалює ворожнечу та використовує терор, маючи на увазі Росію та Іран, "які очевидно зацікавлені в масштабуванні війни на Близькому Сході та у втягненні в цю війну багатьох народів". Дипломати пояснили, що саме ці країни Зеленський відзначив як спонсорів тероризму.
Президент вказав на важливість захисту усіх мирних жителів та надання гуманітарної допомоги для цивільних осіб під час загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту: "Потрібно відкрити гуманітарні коридори, звільнити полонених, допомогти цивільним… Ми повинні всім світом зупинити цю війну",
– пояснили дипломати.
У посольстві наголосили, що Україн закликає світ "зробити все можливе, щоб припинити страждання цивільних", а Москва зацікавлена в тому, щоб відвернути увагу світу та розсварити Київ з союзниками.
Яка риторика Кремля стосовно війни в Ізраїлі
- Окрім бойових дій, Ізраїль також змушений вести інформаційну війну, у якій йому важко перемогти через велику кількість противників та критики. Росія також докладає зусиль для дискредитації дій Тель-Авіва. Про це розповів Аркадій Міл-Ман – колишній посол Ізраїлю в Росії. На його думку, Ізраїль робить усе можливе для того, щоб протистояти в інформаційній війні антизахідним силам.
- Ізраїлю важко боротися з пропагандою, спрямованою проти нього, адже чисельність мусульманської спільноти є значно вищою, аніж єврейської. При цьому Росія намагається з'єднати в одне ціле антиукраїнську й прохамаську риторику завдяки звинуваченню в обох конфліктах Сполучені Штати.
- Аналогічно до цього діє й Іран та ті мусульманські організації, які вважають ХАМАС не терористами, а борцями за свободу Палестини.