Дрон-невидимка з українським двигуном: у Туреччині успішно пройшли випробування нового БпЛА

Турецький дрон-невидимка з українським двигуном успішно завершив свій дебютний політ. Тепер він посилить арсенал безпілотників Туреччини.

Розробку ANKA-3 тримали у секреті, перші фото цього дрона з'явилися лише цьогоріч у березні. Розробники зазначали, що серйозні проєктні роботи стартували у першому кварталі 2022 року.

Дивіться також Перемога у морі, нові тактики та дрони, що змінюють все․ Яким був ще один рік великої війни

Розробка з українським слідом

Турецький безпілотник-невидимка ANKA-3 у четвер 28 грудня здійснив перший успішний політ. Його розробила державна компанія Turkish Aerospace Industries (TAI) з використанням двигуна українського виробництва – його створила компанія "Івченко-Прогрес".

Турецький дрон підняли у повітря, де той тримався понад годину. Безпілотник досягнув висоти 8000 футів (2,4 кілометра) та швидкості 150 вузлів.

Сподіваємося, що наші літаки своїми передовими технологіями, конструкцією та характеристиками зроблять вагомий внесок у оборону нашої країни,

– написав президент Туреччини Ерджеп Ердоган.

Турецький дрон призначений для розвідки, спостереження та бойових завдань. Він може літати на висоті до 40 000 футів і залишатися в повітрі до 10 годин. Його вантажопідйомність становить до 1200 кілограмів.

Запуск турецького дрона з українським двигуном: дивіться відео

Співпраця України та Туреччини