У турецькому порту Самсун прогримів вибух і спалахнула пожежа
Джерело:CNN
У Туреччині 2 грудня стався вибух нафтового танкера в порту міста Самсун. Опісля спалахнула масштабна пожежа.
Причина вибуху наразі невідома. Оприлюднили кадри, як у небо піднявся чорний дим.
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Обійшлось без жертв
На місце події одразу прибуло багато пожежників. Відтак займання вдалось локалізувати та ліквідувати.
В офісі губернатора Самсуна повідомили, що вибух стався близько 11:15. Було нагрівання в одному з паливних резервуарів, де зберігались відпрацьовані масла. Зазначили, що постраждалих та жертв немає.
Аби з'ясувати обставини інциденту, розпочали розслідування.
Пожежники ліквідували займання / Фото CNN
Вибух був у порту міста Самсун: карта
Землетрус біля Туреччини
- Біля берегів Туреччини 23 листопада стався землетрус. Магнітуда поштовхів становила 6 по шкалі Ріхтера. Епіцентр був на південному сході міста Дюздже.
- Спочатку повідомили про 35 поранених осіб, але потім їх кількість зросла. Зрештою, було відомо про 50 постраждалих. Ба більше, міністр внутрішніх справ розповів, що одна людина зазнала серйозних трав, стрибнувши з балкона через паніку.
До речі, 28 листопада у Туреччині сталася пожежа на хімічному заводі, який розташований в Памуккалі у провінції Денізлі. Працівників встигли евакуювати, тому постраждалих не було.
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