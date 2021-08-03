Туристи із Саудівської Аравії масово заполонили Буковель: що відбувається на курорті

У Буковелі помітили багато туристів із Саудівської Аравії. Вони активно бронюють номери в готелях. Для зручності навіть переклали меню в ресторанах арабською мовою.

На полицях магазинів з'явилась навіть дозволена мусульманам їжа. Вони приїжджають відпочивати в Україну з друзями і цілими сім'ями.

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Навала туристів

Туристи, за попередньою інформацією, залишили в Україні від 30 до 50 мільйонів доларів. Переважно вони бронюють великі та комфортабельні помешкання. Адміністраторка одного з популярних готелів розповіла, що туристів справді дуже багато. Вони масово сюди приїжджають. По Буковелю в багатьох місцях уже з'явилися оголошення в магазинах, меню в ресторанах арабською мовою,

– зазначила адміністраторка. Українці публікують в мережі фото відпочивальників.

Туристи із Саудівської Аравії у Буковелі / Фото з інстаграму

Меню у Буковелі / Фото з інстаграму Що приваблює саудитів в Україні

Стверджують, що туристів із Саудівської Аравії в Україні приваблює природа, а не міста. Вони проводять у Києві або Львові 1 – 2 дні, а потім їдуть у Карпати або Буковель.

Гості із Саудівської Аравії розповідають, що їм дуже подобається в Україні. Кажуть, що тут хороші люди, спокійна ситуація та прекрасна природа. Запевняють, що готові приїжджати сюди знову.