Однак турнікет повинен бути якісним, відповідати усім стандартам, вимогам та має спрацювати, коли прийде час. Це у подкасті "Воїн волі" спеціально для 24 Каналу розповіла ветеранка Катерина Галушка.

"Найчастіше – це поранення в кінцівки, масові крововтрати. Турнікет – це основа, база, ґрунт, фундамент і найпростіше, що можна після бинта використати для того, щоб вижити. Він повинен бути якісним, відповідати усім стандартам та вимогам. Він повинен спрацювати, коли прийде час", – підкреслила вона.

Який турнікет варто обрати?

Катерина Галушка зазначила, що найбільше зараз можна знайти саме на нашому ринку турнікети CAT та SOF. TMT також доволі поширений. Вони продаються майже всюди. Вони рекомендовані, перевірені комітетом ТС3, мають усі належні сертифікації та спрацьовують, коли це потрібно.

Українська "Січ" наразі не рекомендована комітетом ТС3. Він зараз один із чотирьох турнікетів, які проходять тестування і перевірку. У 2024 році за сприяння дуже багатьох людей їх відправили на перевірку. Вони себе на сьогодні доволі добре показують.

Але вони пройшли тільки частину етапів перевірки. Далі має бути ще один, але поки що його складно реалізувати. Але він себе дуже добре зарекомендував, дуже добре комунікує з людьми, постійно реагує на фідбек. Це українська "Січ",

– сказала ветеранка.

У порівнянні із CAT, SOF, TMT українська "Січ" має меншу ціну. Як і CAT, у них є серії для військових, для цивільних. Крім того, вони серед українських виробників реагують на критику, спілкуються з медиками різних рівнів, збирають інформацію про те, як працює їхній турнікет. Це дуже важливо.

Те саме "Дніпро" наразі теж проходить тестування в комітеті ТС3. Навіть якщо якимось дивом так станеться, що ТС3 теж буде їх рекомендувати, я все одно ніколи до них не піду, ніколи не буду рекомендувати і завжди з радістю буду заміняти. Тому що те, як вони себе поводять з медиками, з людьми, які рятують наших захисників на фронті – це вже про безвідповідальність і про неадекватність корпоративної культури,

– додала Катерина Галушка.

Як застосовувати турнікет?