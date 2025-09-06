Завданням учасників змагань було провести дрон через смугу з перешкодами – "порталами" і воротами. 24 Канал побував на турнірі та розповідає про враження і переможців.

Як проходили змагання та хто переміг?

Фінальний етап турніру з технологічного спорту – мовиться саме про перегони на FPV-дронах – відбувся на одній з локацій у Київській області. Змагалися учасники-юніори, які вчаться у школах дронів, а також дорослі військові. Це були паралельні виступи, де п'ять юних пілотів змагалися між собою, а п'ять військових – один з одним.

Учасники змагань мали провести свої дрони через смугу перешкод за певний час.

Важливо! Юніори на змаганнях керували дронами без навантаження, а дорослі військовослужбовці – під навантаженням. Це зумовило різницю у часі проходження смуги перешкод.

Перемогу на змаганнях серед юніорів здобув Назар Карманніков, який навчається у школі дронів для дітей Free Sky Ukraine. Хлопець продемонстрував найкращий час – 0:20,77. Друге місце посів Михайло Бондарець (#ЩукаTEAM) з результатом 0:24,03, третє – Юнлю Кемалджан (школа PROFPV) з часом 0:26.50.

Я подивився на табло і відчув радість. Загалом цей шлях у мене зайняв півтора року – я прийшов у школу дронів Free Sky Ukraine і там почав займатися. У планах далі – взяти участь у міжнародних змаганнях,

– поділився з 24 Каналом Назар Карманніков.

Переможці-юніори / Фото Федерації військово-технологічного спорту України

Серед військових на турнірі памʼяті Ростислава Пархоменка переможний результат показав пілот з позивним "Гаджет" – 0:32,24. Він виявився найшвидшим у дорослому заліку і випередив "Ганса", "Джета", "Чіфа" та "Донера".

Я дуже позитивно ставлюся до розвитку цього виду спорту в Україні, адже це цікава й перспективна галузь технологій. Якби в моїй молодості існувала така можливість, я б теж хотів бути її частиною. Можу сказати, що діти літають на безпілотниках найкраще у світі. Жоден дорослий не зробить це краще за них,

– зазначив 24 Каналу "Гаджет".

Таблиця переможців / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Що відомо про Ростислава Пархоменка і як він повʼязаний з дронами?

У церемонії нагородження брав участь генерал-майор ЗСУ Віктор Хоренко, який поділився з нами спогадами про Пархоменка. За його словами, вони з Ростиславом знайомі ще від початку його служби, коли той був лейтенантом.

Ми проходили разом службу у підрозділах спеціального призначення, коли формувалися відділи та роти безпілотних систем. Ростислав був одним із перших, хто створював цей напрям. Тоді багато що трималося на власній ініціативі, законодавчої основи ще не було. Це починалося з часів АТО, ООС і далі – повномасштабного вторгнення,

– згадує Хоренко.

Всеукраїнський турнір з технологічного спорту / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Хоренко додав, що отримав хороші враження від змагань, бо це дає розвиток безпосередньо Силам безпілотних систем.

Також, на його думку, чим раніше зараз починати готуватися і чим кращою буде підготовка до будь-яких загроз, тим більше шансів виконати бойове завдання, залишитися живим і досягти позитивного результату.

"Дрони – це новітня зброя, яка щодня рятує життя військовослужбовців на фронті, відкриває нам ворота до перемоги та змінює саму суть війни", – наголосив генерал-майор.

Спершу, за спогадами генерал-майора, використовували кустарні засоби, не сертифіковані. Люди робили щось самотужки, щоб полегшити роботу невеликих груп спецназу. Ростислав працював і у групах, і у силах підтримки, надавав розвіддані. Потім став оператором безпілотних систем, які завдавали ураження та мінували території.

Такі турніри, як сьогоднішній, – це майданчик для того, щоб виховувати юніорів: хтось стане оператором, хтось програмістом. Це каталізатор нашого майбутнього. Тут поєднується і спорт, і війна. Це простір, де спілкуються виробники й учасники, де об’єднуються сили, шукаються нові рішення. Щороку з’являється щось нове, ми не стоїмо на місці. І саме такі події дозволяють обмінюватися досвідом, щоб не замикатися в собі й рухатися вперед,

– додає Хоренко.

Вручення нагород на турнірі / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Що відомо про Ростислава Пархоменка?

Ростислав Пархоменко народився 1993 року у Чернігові. Він стояв у витоках використання безпілотних систем у війську. З 2015 року, після закінчення військового інституту у Житомирі, проходив службу на офіцерських посадах у Головному управлінні розвідки.



З перших днів повномасштабної війни Ростислав Пархоменко у складі загону спеціального призначення виконував спеціальні і бойові завдання, став одним з перших українських фахівців, хто почав використовувати новітні зразки безпілотних засобів ураження та завдавати ворогу масштабних і відчутних втрат. Як результат, група, яку очолював Ростислав, знищила понад три десятки броньованої техніки на Ірпінському напрямку. 26 червня 2023 року під час військової операції Ростислав Пархоменко загинув.



За мужність і героїзм майору ГУР МО Ростиславу Пархоменку присвоїли орден Богдана Хмельницького 3 ступеня та зірку слави Головного управління розвідки посмертно.

Що треба знати про технологічний спорт в Україні?

Турнір організували ГУР МО та ГО "Федерація технологічного спорту України".

Як розповів 24 Каналу Андрій Савенко, підполковник ГУР і віцепрезидент федерації, сьогодні важливо до роботи з безпілотними системами готувати й молоде покоління.

Ми відокремили цей вид спорту для того, щоб люди – діти, військові, дорослі, які полюбляють напрямок БпЛА, могли змагатися, розвиватися в цьому напрямку. І враховуючи сьогоднішні реалії, ми повинні готувати нашу молодь до цього. Я дуже вражений результатами молодого покоління – те, як вони вчаться і швидко сприймають інформацію,

– зазначив Савенко.

Андрій Савенко на церемонії підняття прапору / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

Президент федерації Артур Булигін розповів нам, що присвяту заходу Ростиславу Пархоменку обрали через те, що боєць віддав своє життя за Україну. Упродовж війни з Росією він розвивав використання безпілотних систем у війську. Нині ж, після 11 років війни, перегони дронів – це вже окремий вид спорту, технологічний.

Ці змагання – для тих, у кого вже є досвід. Людина, яка має досвід лише на симуляторах чи тиждень або місяць керування дронами, ще не готова до цієї стадії,

– каже Булигін.

Артур Булигін / Фото з соцмереж

Україна – перша держава у світі, яка визнала технологічний спорт як вид спорту. Ми об'єднуємо такі напрямки, як дрони, наземні роботизовані комплекси, кібербезпеку. І в такому форматі ще жодна країна не виступала – ми унікальні в цьому. І ми повинні утримати це лідерство. У нас є план, щоб провести цього року міжнародні змагання. Будемо рухатись, тому що Україна є зараз лідером,

– додає він.

За словами Булигіна, цей напрямок почав розвиватись дуже активно з 2023-го року, а зараз стає все більше і більше учасників.

"Також, якщо подивитись по соцмережах, то ми бачимо дуже велику зацікавленість людей займатися, навчатися і тренуватися на дронах, на наземних роботизованих комплексах. Ми зараз живемо в технологічному світі. І Україна, ще раз повторюсь, займає дуже високу позицію в технологічному розвитку. Тому це дуже гарно, що наша молодь цікавиться цим", – сказав голова федерації.

Макс Матжиков (військовослужбовець підрозділу Darknode), Артур Булигін і репер Олександр Ярмак на турнірі / Фото, надане 24 Каналу

Змагання пам’яті Ростислава Пархоменка показали, що технологічний спорт в Україні стає школою підготовки нового покоління пілотів. Діти й дорослі змагаються поруч, змагаються у швидкості та майстерності, але головне – формують спільноту, де технології та патріотизм йдуть поруч. Саме це поєднання робить Україну лідером у світі й відкриває шлях до міжнародних турнірів, які можуть закріпити за нашою країною статус першопрохідця у сфері технологічного спорту.