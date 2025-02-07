Дональда Туска підозрюють в організації держперевороту, прем'єр відреагував специфічно

Польські прокурори порушили справу проти прем'єр-міністра країни Дональда Туска. Його звинуватили в спробі організувати державний переворот.

Деталі наводить 24 Канал з посиланням на Polsat.

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Чому проти Туска відкрили справу

Голова Конституційного трибуналу Богдан Свєнчковський у середу, 5 лютого, дав пресконференцію. На ній розказав, що в кінці січня підписав "60-сторінкове повідомлення про обґрунтовану підозру у вчиненні злочину". Окрім Туска, в ньому підозрюють кількох міністрів, спікера Сейму, голову Сенату, членів парламенту та сенаторів правлячої коаліції, а також деяких суддів і прокурорів.

Усі ці люди, на переконання Свєнчковського, з 13 грудня діяли в організованій злочинній групі. Вони нібито хотіли змінити конституційний лад Польщі та хотіли припинити діяльність Конституційного трибуналу, Національної ради судочинства та Верховного суду.

"Радіо Свобода" додає, що, відповідно до звинувачень, уряд Туска незаконно заволодів державними ЗМІ.

Справа в тому, що Конституційний трибунал Польщі був створений за попереднього правого уряду партії "Право і справедливість" (PiS). І Дональд Туск відмовився визнавати його.

Глава PiS Ярослав Качиньський сказав, що радо вітає ініціативу голови Конституційного трибуналу щодо розслідування.

Анджей Дуда заявив: уряд явно порушував конституцію. Але він не сказав прямо, чи згоден із підозрами прокурорів у підготовці держперевороту.

Є реакція Туска на заяви Свєнчковського

Сам Туск відреагував на звинувачення своєрідно. Він виклав у соцмережі Х відео, де грає у настільний теніс. У кадрі прем'єра запитують, мовляв, вас звинувачують у державному перевороті. На що Туск чухає ракеткою голову, каже, щоб його облишили, бо має важливі справи, і, сміючись, продовжує грати. Мовляв, поговоримо про це пізніше.

Реакція Туска на звинувачення у державному перевороті: дивіться відео

Коментатори засудили таку поведінку прем'єра. І навіть згенерували зображення Туска в тюремній робі з ракеткою у руках.