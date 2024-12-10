Туск вважає, що мирні переговори між Україною та Росією можуть початися вже цієї зими
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть початися цієї зими. Польська сторона хоче відігравати вирішальну роль у припиненні конфлікту.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Що каже Туск про можливі переговори України та Росії
Дональд Туск заявив, що Варшава буде активно брати участь у будь-яких переговорах щодо України, коли 1 січня почне головувати в Європейському Союзі.
У мене буде низка розмов, які стосуватимуться насамперед ситуації за нашим східним кордоном,
– сказав прем'єр-міністр Польщі на засіданні уряду.
"Я дуже хочу, щоб Польща була тією країною, яка не тільки буде присутня, але й задаватиме тон цим рішенням, які мають принести нам безпеку та захистити польські інтереси", – сказав польський прем'єр.