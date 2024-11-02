Туск розкритикував тих, хто вважає, що майбутнє Європи залежить від виборів у США

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що майбутнє Європи залежить не від президентських виборів у Сполучених Штатах, а від країн континенту.

Тож він звернувся із закликом до європейських країн. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на публікацію очільника польського уряду в Х.

Дивіться також Все про вибори у США 2024: останні опитування, як рахують голоси та коли будуть результати

Туск закликав країни Європи більше інвестувати в оборону

Дональд Туск зауважив, що наразі він бачить низку обговорень стосовно того, які наслідки спіткають Європу у разі перемоги демократки Камали Гарріс або ж республіканця Дональда Трампа на виборах у США.

На тлі цього прем'єр-міністр Польщі звернувся із закликом до країн Європи, аби ті взяли відповідальність за свою безпеку замість того, аби хвилюватися щодо ймовірних змін безпекової політики США після виборів президента.

Гарріс чи Трамп? Дехто стверджує, що майбутнє Європи залежить від американських виборів, тоді як воно залежить насамперед від нас. За умови, що Європа нарешті подорослішає і повірить у свої сили. Яким би не був результат, епоха геополітичного "аутсорсингу" закінчилася,

– сказав він.

До речі, Туск зробив цю заяву на тлі нещодавнього початку будівництва оборонних укріплень "Східний щит", який передбачає створення військової інфраструктури на кордоні з Білоруссю та Росією. Його загальна протяжність становитиме близько 700 кілометрів.