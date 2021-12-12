Тут було 10-тисячне місто: у США показали моторошні кадри зруйнованого торнадо Мейфілда

Штатом Кентуккі 10 та 11 грудня пронеслась ціла серія торнадо. Епіцентром удару стало місто Мейфілд, яке практично перетворилось на гори каменю та металу.

Лише за ніч торнадо зруйнував фабрику із виробництва свічок, всередині якої перебувала сотня людей. Також ураган стер з поверхні пожежну станцію.

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За прогнозами, торнадо забрав десятки життів

Усі мешканці цього району залишились без світла та води. Губернатор штату Енді Бешеар ледь стримував сльози, розповідаючи про масштаби лиха: ураган пронісся територією від Мейфілда до Боулінг-Гріна, що за 150 миль на північний схід. У цьому районі нарахували щонайменше 4 торнадо.

Влада вважає, що кількість жертв рахуватимуть десятками. Пошуково-рятувальні роботи тривають у кількох округах.

Під завалами на фабриці опинились близько сотні людей

У Мейфілді пасткою для людей стала свічкова фабрика. Керівник пожежного департаменту міста Джеремі Крісом, розповів, що рятувальники просто маркували постраждалих, пробираючись через завали до найбільш травмованих. А вже дорогою назад, вони могли їх витягати. Поки що врятували 40 осіб з 110 працівників підприємства.

На фабриці багато важкої техніки, величезні барабани з хімікатами. Знищені автомобілі на стоянці. На все це моторошно дивитись,

– додав губернатор Бешеар.

Сама пожежна частина була знищена вщент, як і автопарк поліції.

Губернатор штату повідомив, що у постраждалий район додатково направили 150 коронерів, які забезпечені сумками для тіл та рефрижераторами. Попередня кількість загиблих – 80, проте вона збільшуватиметься.

Дивіться фото з наслідками торнадо у Мейфілді:

Дивіться відео з жахливими руйнуваннями:

Що відомо про серію торнадо у грудні у США: