Командування ХАМАС, підземні тунелі та зброя: Ізраїль підтвердив удар по табору в Джабалії

31 жовтня 2023, 20:45
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Джерело:

Israel Defense Forces

Ізраїльська армія підтвердила удар по табору у Джабалії, що на півночі Сектора Гази. Вони заявили, що це місце використовувалося командуванням ХАМАС для виконання терористичних дії.

Нагадаємо, ввечері 31 жовтня ХАМАС заявив про атаку на найбільший табір біженців Джабалія, звинувативши у цьому ЦАХАЛ. Відомо про принаймні 50 постраждалих внаслідок удару.

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Деталі атаки Ізраїлю

Повідомляється, що у цьому у цьому районі були вогневі позиції, підземні тунелі, які терористи використовували як прохід до узбережжя, а також великий запас зброї.

Військова локація ХАМАС у Джабалії / армія Ізраїлю

 
Автор: Дмитро Усик