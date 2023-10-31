Командування ХАМАС, підземні тунелі та зброя: Ізраїль підтвердив удар по табору в Джабалії
31 жовтня 2023, 20:45Читать новость на русском
Джерело:Israel Defense Forces
Ізраїльська армія підтвердила удар по табору у Джабалії, що на півночі Сектора Гази. Вони заявили, що це місце використовувалося командуванням ХАМАС для виконання терористичних дії.
Нагадаємо, ввечері 31 жовтня ХАМАС заявив про атаку на найбільший табір біженців Джабалія, звинувативши у цьому ЦАХАЛ. Відомо про принаймні 50 постраждалих внаслідок удару.
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Деталі атаки Ізраїлю
Повідомляється, що у цьому у цьому районі були вогневі позиції, підземні тунелі, які терористи використовували як прохід до узбережжя, а також великий запас зброї.
Військова локація ХАМАС у Джабалії / армія Ізраїлю