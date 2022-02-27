"Тут не 2014 рік": кадирівець епічно поскаржився на своє становище

Російські окупанти зустрічають потужний спротив на українській землі. Попри підлі обстріли та постійні напади ворог не зумів захопити жодного українського міста.

Натхненний спротив українців сильно деморалізовує ворога. Багато ворожи солдатів здаються у полон, а солдати в російських частинах відмовляються їхати воювати в Україну.

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Скарги кадирівця

Відсутність успіху в Україні сильно б'є по моральному духу окупантів. Один з кадирівців, скаржиться, що їм вдалося захопити одне село, але українські воїни майже одразу його відбили.

Тут сьогодні зовсім не 2014 рік. Зараз звідки не візьмись прилетить 120 (снаряд). Над нами кружляє безпілотник,

– поскаржився він на відео.

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