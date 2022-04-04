Тут не жарти, це війна, – речник Одеської ОВА до "блогерів", які публікують наслідки обстрілів
Деякі інфлюенсери справді активно висвітлювали наслідки влучання ворожих ракет по об'єктах на Одещині, попри заборону та кримінальну відповідальність за такі дії.
Про це розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук у ефірі 24 каналу. Він зазначив, що висвітлення будь-якої інформації про ворожі удари може коштувати життя.
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Братчук повідомив, що знову довелося емоційно звертатися та пояснювати загрозу, хтось усе зрозумів і видалив заборонені матеріали.
Вчора відбувся й "акт громадянського покаяння" – двоє лідерів громадської думки записали відеозвернення, у якому вибачились та наголосили, що у майбутньому не допустять повторення ситуації.
Нехай це буде уроком для всіх, тут не жарти – тут війна. Жартувати над війною не можна, тим паче, що свідомо або ні, такі люди працюють коригувальниками ворожого вогню,
– вкотре підкреслив Сергій Братчук.
Що відомо про наслідки обстрілу Одеси: дивіться відео