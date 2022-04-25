"Тут повний пиз**ц, наших пачками вбивають": окупанти скаржаться на "пекло" на Херсонщині

Російські окупанти скаржаться на "пекло" на Херсонщині. Один із загарбників пише другові, що "тут повний пиз**ц, наших пачками вбивають".

З листування стає зрозуміло, що окупант ледве вцілів під Чорнобаївкою. Тепер він перебуває у Білозерці на Херсонщині. Переписку окупанта з другом опублікувала СБУ 25 квітня.

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Російський окупант каже, що їх тут "пачками б'ють". І стільки трупів він ще не бачив ніколи. В Чорнобаївці, за його словами, – справжнє пекло.

Тут повний пиз**ц. Наших тупо пачками вбивають, я стільки трупів не бачив ніколи. Ми відійшли з Чорнобаївки, там справжнє пекло! Там наших стільки загинуло, що ти собі й уявити не можеш. Ми тут такої пиз*и отримали, що передати неможливо...,

– пише він своєму знайомому, який живе зараз у Росії.

Співрозмовник окупанти настільки "промитий" російською пропагандою, що він відмовляється вірити в правду. Він пише, що по телевізору кажуть, нібито Київ захоплять до 9 травня.

Російський загарбник йому натомість відповідає: "Який, на*уй, Київ? Яке додому? Тут хоч би ще вижити. Я коли побачив, як розірвало мого друга, я близько пів години блював. Мені ще ніколи не було так погано".



Переписка російського окупанта зі знайомим / Фото СБУ

Наостанок окупант просить друга подбати про свою дружину та сина.



Російський окупант про війну в Україні / Фото СБУ

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