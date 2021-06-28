Білоруський портал TUT.BY видалив зі соцмереж пости за півтора року через тиск режиму Лукашенка

У Білорусі незалежний портал TUT.BY видалив зі своїх соцмереж пости за 2020 рік і першу половину 2021 року. Видання також відмовилося від верифікації в Telegram.

У редакції зазначили, що таким чином хочуть убезпечити своїх співробітників і читачів в зв'язку з позовом про визнання матеріалів TUT.BY "екстремістськими" у Білорусі.

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Водночас видалення постів і позначки верифікації викликало підозри, що команда порталу втратила доступ до соцмереж, але журналісти запевнили, що зберігають доступ до каналу.

У ЗМІ пояснили, що видалення позначки верифікації в Telegram необхідністю мати можливість швидко перейменувати його в разі визнання "екстремістським", щоб убезпечити авторів і читачів.

Зробити це (перейменувати канал – 24 канал) за кілька хвилин після рішення суду не можна, ми вирішили підготуватися заздалегідь,

– зазначили у TUT.BY.

У редакції додали: "У нас є весь архів прихованих і видалених постів. Ця інформація не втрачена назавжди. Люди, які зараз ведуть канал, перебувають за кордоном, спроб зламу не було".

Що цьому передувало: коротко

Сайт TUT.BY 18 травня заблокували, а рахунки компанії заморозили. Проти керівників незалежного новинного ресурсу порушили кримінальну справу про несплату податкі і затримали 15 осіб.

У червні МВС Білорусі зажадало визнати "екстремістськими" матеріали та соцмережі видання. Суд повинен був 24 червня ухвалити рішення, але розгляд позову міністерства відтермінували.

TUT.BY є найбільшим у Білорусі інтернет-холдингом. Сам портал – найбільше незалежне інтернет-ЗМІ в країні. З серпня 2020 року видання висвітлює акції проти режиму Лукашенка.