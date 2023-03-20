Сині букви на жовтому тлі: Байден заінтригував мережу новим твітом

Президент США Джо Байден опублікував у Twitter загадковий допис. Користувачі мережі гадають що воно може стосуватися України.

Варто зауважити, що тексту у дописі небагато – усього одне слово. Джо Байден підписав інтригуюче фото: "Завтра".

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Загадка дня: що саме виклав президент США

Президент США Джо Байден опублікував таємниче повідомлення на своїй сторінці у Twitter. Ймовірно, воно може бути пов'язане з Україною.

Допис підписаний лише одним словом: "Завтра". Крім того, у ньому є фотографія, де видно кабінет президента США. На вході до кабінету приклеєний жовтий шматок паперу, на якому синіми літерами написано англійською: "Believe" (що українською означає "Вірити").



Новий твіт Байдена заінтригував користувачів мережі / Фото з Twitter президента США

Жодного додаткового натяку на те, у що варто вірити, немає. Користувачі соцмереж припускають, що варто очікувати новин, які стосуються України.

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Раніше Байден прокоментував ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт російського президента Владіміра Путіна. Зокрема агресора звинувачують у незаконній депортації дітей з України.

У відповідь на цю новину президент США заявив, що ордер на арешт Путіна є "дуже сильним аргументом". Не дивлячись на те, що Штати не є членом Міжнародного кримінального суду, така позиція є дуже сильною, пояснив свою тезу американський лідер.

Джозеф Байден зазначив, що вважає рішення суддів виправданим. Путін відверто чинить воєнні злочини й має поплатитися за це.