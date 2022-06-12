Твітер-армія у дії: за хештегом "День России 2022" користувачі бажають окупантам розпаду

У твітері користувачі не забули привітати окупантів з днем Росії. На "вітальних листівках" – фото вчинених росіянами звірств та "побажання" поразки та розпаду.

Все, що користувачі думають про росіян та їхню так звану "спецоперацію" можна дізнатись за #ДеньРоссии2022. Попереджаємо, що слів, що цілком справедливо, твітер-армія не підбирає.

До теми Путін на промові у день Росії цинічно висловив "гордість" і знову порівняв себе з Петром I

Люди оприлюднюють кадри зруйнованих міст

"Вітаючи" державу-агресорку з її "святом", інтернет-юзери публікують фото зруйнованих загарбниками майже вщент українських міст. На зображеннях – вбиті цивільні, перетворені на руїни людські домівки, цвинтарі з сотнями свіжих могил.

Не забули і про саму Росію: тут і картинки охопленого вогнем Кремля, і фото, де так звані "стражі порядку" викручують руки людям, які вийшли на пікети.

"Побажання" є різними мовами

"Побажання" лунають багатьма мовами і від представників різних націй: тут і розлючені українці, і налаштовані на перемогу справедливості англомовні, іспаномовні та інші користувачі, а також трапляються навіть росіяни. Звісно, є й вітання від зазомбованих своєю пропагандою російських громадян, проте їхні "матрьошки" та триколори губляться у загальному потоці.

Дивіться скриншоти з твітеру:

Путін знову згадував про Петра І та "місію Росії"

Тим часом, 12 червня у Росії Володимир Путін видав чергову промову з імперіалістичними нотами, знову згадавши Петра І. Глава Кремля порозповідав про "ратні подвиги народу", "значення імператора в історії" та видав державні нагороди.

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Загарбники пробували організувати день Росії на окупованих територіях

Росіяни спробували організувати "для картинки" святкування і на тимчасово окупованих територіях. Проте у цьому зазнали фіаско.

На "шабаші", який влаштували в Херсоні, артистів було значно більше, аніж глядачів. Жителі обласного центру проігнорували російські танці та пісні.

А в Каховці невідомі активісти вирішили, що у день Росії можна прекрасно обійтись і без триколора. Тому саме російський прапор зняли з флагштоку.

Тим часом в ОК "Південь" попередили, що росіяни можуть влаштувати провокації і обстріляти свої ж "урочистості", тому порадили місцевим жителям бути дуже обережними.

Дивіться у відео: російські танкісти про умови, у яких вони воюють