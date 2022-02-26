Творці "Сімпсонів" підтримали Україну

У твітері популярного американського анімаційного серіалу "Сімпсони" опублікували картинку на підтримку України. На ній зобразили синьо-жовті прапори.

На зображенні головні герої мультсеріалу тримають українські прапори. У коментарях до публікації користувачі називали такий крок зворушливою демонстрацією солідарності.

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Підтримка від діаспори

З Чикаго, що в американському штаті Іллінойс, українська діаспора зібрала гроші для допомоги морпіхам з Маріуполя. Їм куплять спорядження. Про це розповів волонтер та керівник організації "Допоможи фронту" Богдан Масляк.

1 000 000 доларів – Саме стільки, ми отримаємо допомоги на закупівлю спорядження для морпіхів, від обезбашенних благодійників українського походження з села Чікагівка, Іл'янойського повіту,

– сказав він.