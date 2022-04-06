Twitter більше не буде поширювати або рекомендувати акаунти російського уряду

Twitter більше не поширюватиме й не рекомендуватиме акаунти російського уряду. Зокрема мовиться про домашню хронологію, огляд, пошук та інші місця сервісу.

Відповідна інформація з'явилась на сайті твітеру ввечері 6 квітня. Таке рішення ухвалили через повномасштабну війну, яку Росія почала проти України.

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Twitter не поширюватиме й не рекомендуватиме облікові записи російського уряду

Облікові записи, якими керує російський уряд, більше не будуть "поширюватись або рекомендуватися людям у Twitter, у тому числі в домашній хронології, огляді, пошуку та інших місцях сервісу",

– мовиться у повідомленні.

Ба більше,Twitter заявив, що не поширюватиме й не рекомендуватиме акаунти тих урядів, які "залучені у збройні міждержавні конфлікти".

У компанії повідомили, що таку політику запровадили вперше проти Росії через повномасштабну війну, яку Москва почала проти України.

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