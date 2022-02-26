Twitter тимчасово зупиняє рекламу для українців та росіян
Джерело:Twitter Safety
Компанія Twitter вирішила тимчасово зупинити рекламу у соцмережі на території України та Росії. Це пов'язано з підступним нападом Кремля на нашу країну, який розпочався 24 лютого.
Як пояснили у компанії, обмеження буде лише тимчасовим. Коли його скасують – наразі невідомо.
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Для чого це зробили
Це потрібно, щоб забезпечити підвищення рівня важливої інформації про громадську безпеку.
Ми тимчасово призупиняємо рекламу в Україні та Росії, щоб забезпечити підвищення рівня важливої інформації про громадську безпеку,
– наголосили у компанії.
Зауважимо, шо 25 лютого група хакерів Anonymous зламала сайт Міноборони Росії та злили базу даних.Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.
Повний текст публікації Twitter Safety:
Ми тимчасово призупиняємо рекламу в Україні та Росії, щоб забезпечити підвищення рівня важливої інформації про громадську безпеку, а реклама не применшує її.