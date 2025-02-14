"Тяжкі злочини": в ОГП заявили про кримінальні справи щодо Порошенка та інших зі "списку РНБО"

Офіс генерального прокурора заявив про кримінальні провадження проти 5 громадян, щодо яких Зеленський увів у дію санкції РНБО. Мовиться про Порошенка, Коломойського та інших фігурантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на Офіс генпрокурора. РНБО ввела санкції проти фігурантів 13 лютого 2025 року.

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Які кримінальні справи ведуть проти осіб зі "списку РНБО"

В Офісі Генерального прокурора заявили, що правоохоронці здійснюють процесуальне керівництво у низці кримінальних проваджень щодо відомих бізнесменів та колишніх високопосадовців, стосовно яких були застосовані персональні санкції за рішенням РНБО.

Кожен із цих п'яти осіб притягується до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів,

– мовиться у повідомленні.