У Тюмені – масштабна пожежа: апокаліптичні кадри, як палає країна-терористка

У Росії триває челендж "ані дня без пожеж". Увечері 17 квітня до нього долучилася Тюмень. Палає дуже потужно. Перелякані росіяни діляться кадрами у мережі.

Повідомляють, що пожежу намагаються загасити. Однак наразі російські вогнеборці демонструють "від'ємний успіх". Доки вони бігають та метушаться, дивимося, як воно говорить. Бо кадри пожежі опублікували у мережі, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Росіяни звозять ППО у Тульську область: Жданов назвав причину страху країни-агресорки

Повідомляють, що горить-палає Веліжанівський тракт. У мережі намагаються вгадати, що ж могло стати причиною пожежі. Серед найпопулярніших варіантів – класика "невдало покурили" та "учєнія".

Пожежа у Тюмені: дивіться відео з соцмереж

Російські пожежники наразі зазнають "від'ємного успіху": дивіться відео з мережі

Постраждалих, традиційно для Росії, немає. Абсурдних заяв від місцевої влади про причини пожежі – наразі теж. Водночас, зважаючи на їхній "від'ємний креатив", можна очікувати повідомлень про зайців-диверсантів, які підпалили траву.

Тим часом напередодні – у Курській та Бєлгородських областях – на Великдень епічно гуляла "бавовна". Росіяни бідкалися, що через дивні та лячні звуки не можуть спати.