Якщо раніше підпільні фабрики спеціалізувалися переважно на підробному одязі, ґаджетах, ліках та парфумах, зараз вони опановують інший сегмент – тютюновий.

Нещодавно прикордонники Одеського загону спільно зі СБУ та митниками знайшли там приблизно 1500 ящиків цигарок майже на 15 мільйонів гривень! Це рекорд цього року. Але значну роль тут відіграв саме Китай. Детальніше про це – читайте в програмі "Кордон.UA" на 24 каналі.

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Цигарки замість тканини

У контейнері з Китаю, за документами, мав бути текстиль. Але сталося диво: одна за одною, правоохоронці діставали з ящиків пачки цигарок без акцизів. Бренд доволі відомий – Napoli. За штрихкодом – виробництва Об'єднаних Арабських Еміратів. Та хіба сьогодні це показник оригінальності? До речі, купити їх легко через інтернет. Увесь прибуток від продажів – традиційно поза бюджетом.



У порту Одеси вилучили контрабандні сигарети на 15 млн гривень / Фото AIF.UA

Схему розповсюдження такого контрафакту викрили на Луганщині прикордонні оперативники. Силову підтримку забезпечили 2 прикордонні комендатури швидкого реагування.

Представники СБУ та фіскальної служби провели 11 обшуків і знайшли приблизно 100 тисяч пачок фальшивих сигарет та понад 4 з половиною мільйони гривень від нелегальних продажів. Плюс – автомобіль, чорна бухгалтерія, комп'ютери та інші докази.

Дивіться відео вилученої контрабанди:

За офіційною інформацією, з початку 2020 року "зелені берети" самостійно та разом із колегами вилучили на кордоні майже 5 мільйонів пачок сигарет. Більшість – контрафакт вітчизняного й іноземного виробництва. І його частка щороку зростає.

Віддамо належне китайцям. Здається, вони вже зрозуміли, що втрапили у власну пастку. Тож із засиллям фальсифікату у своїй країні борються з розмахом. Чому б цей досвід не запозичити й нам? Підробок та рідини для підпалу не бракує. Ось тільки, чи рука підніметься?

До чого тут китайці?

Працьовиті китайці зробили для цивілізації дуже багато: подарували нам папір, виделку, дзвін, барабан – і ще безліч корисних речей. Наприкінці минулого століття в наш побут увірвалося ще одне китайське "ноу-хау" – підробка! Причому, у глобальному масштабі.

Хто з вас жодного разу не тримав у руках китайський контрафакт? Дешево, доступно і, часто, неякісно. Цікаво, що любов мешканців Піднебесної до наслідування закладена ще в давній філософії. Уміння копіювати – тисячоліттями вважалося великою чеснотою. Чи-то ієрогліф, чи рух у бойовому мистецтві, чи кросівки.

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Збитки національних економіки – гігантські

Зате тепер товари першої необхідності можуть дозволити собі мільйони людей у світі, навіть найбідніші. Втім, не все так просто. За даними міжнародних експертів, у 2018 році світовий ринок контрафакту оцінювався у в 1,2 трильйона доларів І, за прогнозами, у нинішньому – має сягнути майже 2 трильйони.

Які літальні апарати мають попит у контрабандистів та як прикордонники першими опинилися на першій лінії боротьби з поширенням коронавірусу – дивіться у відео програми.