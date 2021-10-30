У червону зону переходять 7 областей включно з Львівською: які там обмеження
30 жовтня 2021 , 00:01Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На тлі погіршення епідемічної ситуації у семи областях України посилили карантинні обмеження. З 00:00 години 30 жовтня ці регіони перейшли до чергової зони.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у середу, 27 жовтня.
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Сім областей "почервоніли"
Відтак, з 00:00 години 30 жовтня сім областей переходять до червоної зони карантину.
- Житомирську;
- Івано-Франківську;
- Київську;
- Луганську;
- Львівську;
- Хмельницьку;
- Чернігівську.
"Червоні" карантинні обмеження
Обмеження "червоного" рівня передбачають заборону:
- роботи кафе та ресторанів,
- ТРЦ,
- кінотеатрів,
- театрів,
- непродовольчих ринків і магазинів,
- спортзалів,
- басейнів і фітнес-центрів,
- закладів культури,
- проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів.
Уникнути обмежень можна, якщо 100% відвідувачів і персоналу чи організаторів заходів є вакциновані двома дозами. До того ж з 30 жовтня закриють храми – служби мають проходити онлайн.