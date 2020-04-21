У 170 країнах світу знизиться рівень життя через пандемію, – МВФ
До Міжнародного валютного фонду за фінансовою допомогою звернулись вже 103 країни світу. МВФ збільшив розмір екстреної допомоги, яку планує виділити у зв'язку з пандемією, до 100 мільярдів доларів.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду розгляне половину цих звернень вже до кінця цього місяця. Про це повідомила у своєму блозі на сайті МВФ директорка-розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва.
До теми Реальність може бути значно гіршою, аніж в наших песимістичних прогнозах, – МВФ
Загалом МВФ наразі має можливості видавати кредити на загальну суму 1 трильйон доларів. Це у 4 рази більше, аніж під час попередньої економічної кризи у 2008 – 2009 роках.
Ще у МВФ виділили 1,4 мільярда доларів для грантів урядам 29 найбідніших країн світу – для сплати їхніх боргових зобов'язань.
Зверніть увагу! Очільниця МВФ Крісталіна Георгієва раніше заявила, що криза 2020 року через коронавірус може бути гіршою, аніж у 2009 році. У Міжнародному валютному фонді прогнозують відновлення економіки у 2021 році – проте за умови успіхів у боротьбі з COVID-19.
У МВФ також зазначають, що загалом через пандемію рівень життя знизиться у 170 країнах. Економічна активність скоротиться до рівня часів Великої депресії.
В цьому році в 170 країнах рівень доходу на душу населення знизиться, хоча лише кілька місяців тому ми прогнозували зростання доходів на душу населення в 160 країнах,
– зазначила Георгієва.
Співпраця МВФ і України під час пандемії
- У грудні 2019 року МВФ попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Однак рішення повинна затвердити Рада директорів організації.
- Президент Володимир Зеленський розраховує на збільшення програми з Міжнародним валютним фондом до 8 мільярдів доларів.
- Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила "антиколомойський" законопроєкт. А у ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі. Прийняття законів було вимогою МВФ для надання допомоги.
- Парламентарі внесли у законопроєкт про банки понад 16 тисяч правок, що могло затягнути його прийняття. Для спрощення розгляду депутати ухвалили законопроєкт про "поправковий спам".
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