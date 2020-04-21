У 170 країнах світу знизиться рівень життя через пандемію, – МВФ

До Міжнародного валютного фонду за фінансовою допомогою звернулись вже 103 країни світу. МВФ збільшив розмір екстреної допомоги, яку планує виділити у зв'язку з пандемією, до 100 мільярдів доларів.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду розгляне половину цих звернень вже до кінця цього місяця. Про це повідомила у своєму блозі на сайті МВФ директорка-розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва.

До теми Реальність може бути значно гіршою, аніж в наших песимістичних прогнозах, – МВФ

Загалом МВФ наразі має можливості видавати кредити на загальну суму 1 трильйон доларів. Це у 4 рази більше, аніж під час попередньої економічної кризи у 2008 – 2009 роках.

Ще у МВФ виділили 1,4 мільярда доларів для грантів урядам 29 найбідніших країн світу – для сплати їхніх боргових зобов'язань.

Зверніть увагу! Очільниця МВФ Крісталіна Георгієва раніше заявила, що криза 2020 року через коронавірус може бути гіршою, аніж у 2009 році. У Міжнародному валютному фонді прогнозують відновлення економіки у 2021 році – проте за умови успіхів у боротьбі з COVID-19.

У МВФ також зазначають, що загалом через пандемію рівень життя знизиться у 170 країнах. Економічна активність скоротиться до рівня часів Великої депресії.

В цьому році в 170 країнах рівень доходу на душу населення знизиться, хоча лише кілька місяців тому ми прогнозували зростання доходів на душу населення в 160 країнах,

– зазначила Георгієва.

Співпраця МВФ і України під час пандемії