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      У 170 країнах світу знизиться рівень життя через пандемію, – МВФ

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      До МВФ за допомогою звернулись 103 країни / Balkan Insight

      До Міжнародного валютного фонду за фінансовою допомогою звернулись вже 103 країни світу. МВФ збільшив розмір екстреної допомоги, яку планує виділити у зв'язку з пандемією, до 100 мільярдів доларів.

      Рада директорів Міжнародного валютного фонду розгляне половину цих звернень вже до кінця цього місяця. Про це повідомила у своєму блозі на сайті МВФ директорка-розпорядниця Фонду Крісталіна Георгієва.

      До теми Реальність може бути значно гіршою, аніж в наших песимістичних прогнозах, – МВФ

      Загалом МВФ наразі має можливості видавати кредити на загальну суму 1 трильйон доларів. Це у 4 рази більше, аніж під час попередньої економічної кризи у 2008 – 2009 роках.

      Ще у МВФ виділили 1,4 мільярда доларів для грантів урядам 29 найбідніших країн світу – для сплати їхніх боргових зобов'язань.

      Зверніть увагу! Очільниця МВФ Крісталіна Георгієва раніше заявила, що криза 2020 року через коронавірус може бути гіршою, аніж у 2009 році. У Міжнародному валютному фонді прогнозують відновлення економіки у 2021 році – проте за умови успіхів у боротьбі з COVID-19.

      У МВФ також зазначають, що загалом через пандемію рівень життя знизиться у 170 країнах. Економічна активність скоротиться до рівня часів Великої депресії.

      В цьому році в 170 країнах рівень доходу на душу населення знизиться, хоча лише кілька місяців тому ми прогнозували зростання доходів на душу населення в 160 країнах,
      – зазначила Георгієва.

      Співпраця МВФ і України під час пандемії

      • У грудні 2019 року МВФ попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Однак рішення повинна затвердити Рада директорів організації.
      • Президент Володимир Зеленський розраховує на збільшення програми з Міжнародним валютним фондом до 8 мільярдів доларів.
      • Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила "антиколомойський" законопроєкт. А у ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі. Прийняття законів було вимогою МВФ для надання допомоги.
      • Парламентарі внесли у законопроєкт про банки понад 16 тисяч правок, що могло затягнути його прийняття. Для спрощення розгляду депутати ухвалили законопроєкт про "поправковий спам".
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус COVID-19 МВФ Світова криза 2020
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