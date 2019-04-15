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      У час виборів в Україні окупанти на Донбасі вирішили нишком провести мобілізацію

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      У псевдореспубліках проводять мобілізацію
      У псевдореспубліках проводять мобілізацію / Screenshot

      Поки в Україні тривають президентські вибори, другий тур яких відбудеться 21 квітня, проросійські бойовики на окупованих територіях Донбасу вирішили провести навчання "територіальної оборони". Та українська розвідка з'ясувала, що під таким прикриттям окупанти проводитимуть мобілізацію.

      Зокрема, розвідка встановила, що у період з 15 по 23 квітня проросійські бойовики і їхні "мобілізаційні департаменти ДНР/ЛНР" запланували розгорнути штаби територіальної оборони. Про це розповів на брифінгу речник Міністерства оборони України Максим Праута.

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      За його словами, 15-17 квітня триватимуть навчання з цивільної оборони із залученням усіх так званих "республіканських силових структур". При цьому у псевдореспубліках введуть адміністративно-поліцейський режим і нададуть "правоохоронним органам" додаткові повноважень.

      Особливо щодо розшуку та затримання громадян, які уникають призову на військову службу у складі російсько-окупаційних військ,
      – заявив Праута. 

      Українські розвідники повідомили, що проведення у такий спосіб мобілізації викликає обурення серед місцевого населення. Нагадаємо, окупанти збільшили призовний вік до 65 років. А молодь позбавлять можливості навчатися й здобувати професію і будуть призивати до з'єднань і частин "1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ" (армійські корпуси збройних сил Російської Федерації).

      Відео повного звернення речника міноборони:

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      Джерело: 24 канал
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