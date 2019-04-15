Будинки-привиди на Донбасі: кого тут чекали – українську армію чи "русскую весну"?

Коли часто їздиш на Донбас, то перестаєш помічати те, від чого зазвичай по шкірі мають йти мурашки.

Звичайний будинок звичайного населеного пункту на Луганщині, якого торкнулася війна. Будинок-привид. Забиті вікна, потріскані стіни, по яким "працювали" з важкого озброєння, жодного натяку на життя.

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Не знаю, чому він заворожив мене. Таких будинків на сході України десятки тисяч. Навіть поруч із ним – "сусіди" без дахів. Стою і намагаюся уявити: хто тут жив? Коли в їхніх вікнах було скло й світло, чи були вони щасливі? Чи виглядали у ці вікна діти, чекаючи, поки закінчиться дощ і можна бігати по калюжах? А коли виглядали дорослі, то кого: українську армію чи "русскую весну"?