У Держдумі відреагували на рішення України розірвати програму співпраці з Росією

Україна згорнула програму економічного співробітництва з Росією. В РФ вважають, що таким чином, офіційний Київ зацікавлений ​​у ворожих відносинах з Москвою.

21 березня Кабінет міністрів України розірвав програму економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.

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Як пишуть "РИА Новости", перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін переконаний, що такі дії Україні лише на шкоду.

Організували все те, що сталося в 2014 році, а до цього висунули програму Східного партнерства виключно для того, щоб відколоти вагомі "шматки" спільного євразійського простору від Росії, від її ініціатив з інтеграції,

– вважає депутат.

Що таке програма економічного співробітництва? Документ, що відображає сукупність узгоджених поглядів Росії і України на перспективи їх довгострокової взаємовигідної співпраці в економічній сфері як рівноправних незалежних держав-партнерів. У програмі розглядалися цілі і засоби розвитку російсько-українського економічного співробітництва, його основні напрямки та пріоритетні галузі, а також очікувані результати.



7 червня 2011 року на той час прем'єр-міністри Росії Володимир Путін і України Микола Азаров підписали програму економічного співробітництва двох країн на 2011-2020 роки.